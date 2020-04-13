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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что принудительное сокращение бюджета это результат управления новых, но некомпетентных лиц, получив от предыдущей команды экономику с почти 5%-ным ростом, за считанные месяцы нынешняя власть спустила это наследство по ветру.
Об этом Петр Порошенко заявил с трибуны Верховной Рады, сообщают в пресс-службе партии.
— Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обвалилась промышленность, покатился ВВП. Бюджет недополучил десятки миллиардов гривен. И гигантскую дыру латают не за счет силовиков, которым даже добавляют денег. А разрушают «Новую украинскую школу», систему профтехобразования, душат культуру, изымают финансовую поддержку общин, лишая их ресурса для борьбы с пандемией, отменяют децентрализацию, как одну из самых успешных реформ нашей команды, - подчеркнул Петр Порошенко.
Он отметил, что «Европейской Солидарности» удалось частично убедить правительство о восстановлении средств для местного самоуправления и гуманитарной сферы. Однако стратегии выхода из кризиса у Зеленского как не было, так и нет.
— Средства на поддержку пенсионеров и безработных пойдут не в ручное управление Кабмина, а напрямую в соответствующие фонды. Но в документе как не было, так и нет стратегии защиты людей, экономики и страны. Как от вируса, так и от экономического кризиса. У большинства заканчиваются деньги, сэкономить не на чем, а работы нет. Мы предлагаем ввести в четырехмесячный срок бюджетную программу предоставления малообеспеченным семьям поддержку на питание - так называемые фудстемпы. Следует отсрочить выплаты кредитов и налогов для тех, кто сохранил рабочие места и продолжает выплачивать заработную плату, - сказал Петр Порошенко.
По его словам волонтеры и меценаты обеспечивают медиков защитными костюмами и масками.
— Но мы требуем и от государства наконец застраховать медперсонал. Как мы это сделали по отношению к военным в 2014 году. И аптеки хотя бы масками обеспечьте, которые вы вывезли за границу еще в начале коронавируса. Уже на этой неделе власти выбирать между Украиной и Коломойским. Провести еще одно заседание, которое должно предшествовать рассмотрению бюджета. Спасти страну от дефолта. Не можете сами - не гнушайтесь интеллектуальной помощи от оппозиции. Делайте то, чтобы 21 мая ваша годовщина не выглядела трагически, - призвал Петр Порошенко.
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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что принудительное сокращение бюджета это результат управления новых, но некомпетентных лиц, получив от предыдущей команды экономику с почти 5%-ным ростом, за считанные месяцы нынешняя власть спустила это наследство по ветру.
Об этом Петр Порошенко заявил с трибуны Верховной Рады, сообщают в пресс-службе партии.
— Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обвалилась промышленность, покатился ВВП. Бюджет недополучил десятки миллиардов гривен. И гигантскую дыру латают не за счет силовиков, которым даже добавляют денег. А разрушают «Новую украинскую школу», систему профтехобразования, душат культуру, изымают финансовую поддержку общин, лишая их ресурса для борьбы с пандемией, отменяют децентрализацию, как одну из самых успешных реформ нашей команды, - подчеркнул Петр Порошенко.
Он отметил, что «Европейской Солидарности» удалось частично убедить правительство о восстановлении средств для местного самоуправления и гуманитарной сферы. Однако стратегии выхода из кризиса у Зеленского как не было, так и нет.
— Средства на поддержку пенсионеров и безработных пойдут не в ручное управление Кабмина, а напрямую в соответствующие фонды. Но в документе как не было, так и нет стратегии защиты людей, экономики и страны. Как от вируса, так и от экономического кризиса. У большинства заканчиваются деньги, сэкономить не на чем, а работы нет. Мы предлагаем ввести в четырехмесячный срок бюджетную программу предоставления малообеспеченным семьям поддержку на питание - так называемые фудстемпы. Следует отсрочить выплаты кредитов и налогов для тех, кто сохранил рабочие места и продолжает выплачивать заработную плату, - сказал Петр Порошенко.
По его словам волонтеры и меценаты обеспечивают медиков защитными костюмами и масками.
— Но мы требуем и от государства наконец застраховать медперсонал. Как мы это сделали по отношению к военным в 2014 году. И аптеки хотя бы масками обеспечьте, которые вы вывезли за границу еще в начале коронавируса. Уже на этой неделе власти выбирать между Украиной и Коломойским. Провести еще одно заседание, которое должно предшествовать рассмотрению бюджета. Спасти страну от дефолта. Не можете сами - не гнушайтесь интеллектуальной помощи от оппозиции. Делайте то, чтобы 21 мая ваша годовщина не выглядела трагически, - призвал Петр Порошенко.