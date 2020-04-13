Строительство нового корпуса в Николаевской областной инфекционной больнице будет завершено в 2021 году.

Об этом в ходе заседания сессии областного совета сегодня, 13 апреля, заявил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, - сообщают НикВести.

Как известно, депутатский корпус Николаевского областного совета поддержал предложение о совместном с городским советом строительстве корпуса в областной инфекционке.

Губернатор отметил, что строительные работы начнутся в 2020 году, выразив надежду на успешное окончание к 2021 году.

— Я поддерживаю, чтоб в этом году мы имели уже новую инфекционную больницу. То есть, в этом году мы начнем. Думаю, что в следующем году будем иметь. С Александром Федоровичем (мэр Николаева, - прим.), уже отрабатывали этот вопрос, – сказал Александр Стадник.

Напомним, о намерении создать на базе Николаевской областной инфекционной больницы центр лечения инфекционных заболеваний в управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации заявляли еще в июне 2019 года.

В марте начальник управления здравохранения Николаевской ОГА заявил, что для строительства нового корпуса инфекционной больницы необходимо около 15 миллионов гривен софинансирования из бюджета области.