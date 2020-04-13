От вызванных коронавирусом осложнений в США скончался известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии 70-летний Стэнли Чера. Он был госпитализирован с Covid-19 еще 24 марта. Известно, что он был близким другом президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

В конце марта президент США упомянул о каком-то своем дуге, который боролся с коронавирусом и впал в кому. Считают, что он имел в виду Стэнли Чера.

– Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев (сам Трамп входит выиграл выборы как раз от Республиканской партии - прим.), который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19, - говорится в сообщении.

По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 миллиона долларов организациям, которые занимались поддержкой президентства Дональда Трампа. А компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Также Чера представлял Трампа на параде ко Дню ветеранов в Нью-Йорке в ноябре прошлого года, назвав президента «своим дорогим другом».

Трамп пригласил Черу на свой митинг в 2019 году в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, назвав его «одним из крупнейших строителей и специалистов по недвижимости в мире». При этом Трамп назвал Черу «отличным парнем, который был с ним с самого начала».