Принятые в понедельник на внеочередном заседании Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2020 год рассчитаны на период противодействия эпидемии коронавируса, после ее окончания бюджет нужно будет снова пересматривать.

Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии журналистам у стен Верховной Рады, передает «Интерфакс-Украина».

«Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны», — сказал он.

Он заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.

«У меня есть надежда, что как минимум 30-40% от того стабилизационного фонда, который приняли, вернутся в виде тех статей, с которых их взяли, назад в бюджет. Можно назвать это «транзитным бюджетом карантина», он дает право правительству быстро принимать решения», — добавил председатель фракции «Слуга народа».

Как сообщалось, Верховная Рада в понедельник на внеочередном заседании приняла изменения в закон «О государственном бюджете Украины».