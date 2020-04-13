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Принятые в понедельник на внеочередном заседании Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2020 год рассчитаны на период противодействия эпидемии коронавируса, после ее окончания бюджет нужно будет снова пересматривать.
Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии журналистам у стен Верховной Рады, передает «Интерфакс-Украина».
«Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны», — сказал он.
Он заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.
«У меня есть надежда, что как минимум 30-40% от того стабилизационного фонда, который приняли, вернутся в виде тех статей, с которых их взяли, назад в бюджет. Можно назвать это «транзитным бюджетом карантина», он дает право правительству быстро принимать решения», — добавил председатель фракции «Слуга народа».
Как сообщалось, Верховная Рада в понедельник на внеочередном заседании приняла изменения в закон «О государственном бюджете Украины».
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Принятые в понедельник на внеочередном заседании Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2020 год рассчитаны на период противодействия эпидемии коронавируса, после ее окончания бюджет нужно будет снова пересматривать.
Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии журналистам у стен Верховной Рады, передает «Интерфакс-Украина».
«Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны», — сказал он.
Он заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.
«У меня есть надежда, что как минимум 30-40% от того стабилизационного фонда, который приняли, вернутся в виде тех статей, с которых их взяли, назад в бюджет. Можно назвать это «транзитным бюджетом карантина», он дает право правительству быстро принимать решения», — добавил председатель фракции «Слуга народа».
Как сообщалось, Верховная Рада в понедельник на внеочередном заседании приняла изменения в закон «О государственном бюджете Украины».