Верховная Рада Украины провалила голосование за все 13 постановлений об отмене голосования за рынок сельскохозяйственной земли.

Соответствующие голосования состоялись 13 апреля, сообщает hromadske.

Из-за наличия постановлений, в которых некоторые депутаты просили отменить результаты голосования за закон о рынке земли, подписать этот закон не мог ни спикер Рады, ни президент. Поэтому этот закон не мог вступить в силу.

Вместе с тем, принятие этого закона является одним из требований Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Напомним, 30 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.

10 апреля на внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».