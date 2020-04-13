|Скорость ветра:
|6.6 м/с
|Восход солнца:
|06:07
|Заход солнца:
|19:38
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:07
|Заход солнца:
|19:49
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.85 грн
|27.25 грн
|EUR
|29.15 грн
|29.8 грн
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВестей.
Александр Пасечный сообщил, что проект прокладки дюкера в Варваровку был исключен из списка приоритетных для финансирования, поскольку правительство сократило бюджет ГФРР в связи с расходами государства на борьбу с коронавирусом.
Напомним, что при этом 46 миллионов гривен были направлены на реконструкцию и техническое оснащение Николаевского аэропорта.
— Как мне разъяснили в Минрегионе, логика этого решения такая, что поскольку этот фонд сократился в связи с изменениями в госбюджет, проекты шли по первоочередности. Остались «переходные» проекты, которые реализуются уже несколько лет, — сказал нардеп.
Он отметил, что дюкер в Варваровку начали прокладывать в 2019 году. Однако субвенция на строительство водопровода в размере 19,5 миллиона гривен была направлена напрямую из госбюджета, а не через ГФРР.
Александр Пасечный добавил, что планирует способствовать возвращению проекта по строительству водопровода в список приоритетных для финансирования из фонда.
— Мы готовим письмо на Минрегион по этому поводу. Потому что половина работ выполнена. Также проект реализуется при софинансировании из городского бюджета Николаева на 50%. Как только кончается карантин, мы выводим его в приоритет, на возврат. Я уже веду переговоры с соответствующими департаментами, заместителями, министром. Я надеюсь, что карантин у нас закончится быстро. Конечно, решение зависит от того, сколько мы потратим денег на борьбу с коронавирусом, на восстановление экономики, — отметил депутат.
Он также добавил, что, по его мнению, рациональнее было бы распределить финансирование как на аэропорт, так и на реализацию более насущных проектов.
— Я согласен, что аэропорт это больше стратегический, а не насущный проект. И сейчас можно было бы перераспределить часть денег на вопросы, требующие срочного решения. Поэтому часть денег можно было бы направить на аэропорт, чтобы проект не остановился, а часть — на другие программы, — отметил Александр Пасечный.
Напомним, на сайте Николаевской ОГА в публикации от 6 февраля 2020 года опубликован перечень объектов, которые областная комиссия утвердила для финансирования за средства ГФРР, в котором помимо указанных выше были реконструкция и ремонты объектов соцсферы области, а также строительство дюкера через реку Южный Буг и сетей водоснабжения в микрорайоне Варваровка в Николаеве.
Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в мире все больше стран полностью закрывают свои границы. Теперь в аэропорты прилетают самолеты изредка – в основном для эвакуации граждан своих стран или же с медицинским оборудованием
Одна из крупнейших европейских авиакомпаний Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.
А пассажиропоток в Германии сократисля на 98%, немецкие аэропорты на пороге финансовой катастрофы
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВестей.
Александр Пасечный сообщил, что проект прокладки дюкера в Варваровку был исключен из списка приоритетных для финансирования, поскольку правительство сократило бюджет ГФРР в связи с расходами государства на борьбу с коронавирусом.
Напомним, что при этом 46 миллионов гривен были направлены на реконструкцию и техническое оснащение Николаевского аэропорта.
— Как мне разъяснили в Минрегионе, логика этого решения такая, что поскольку этот фонд сократился в связи с изменениями в госбюджет, проекты шли по первоочередности. Остались «переходные» проекты, которые реализуются уже несколько лет, — сказал нардеп.
Он отметил, что дюкер в Варваровку начали прокладывать в 2019 году. Однако субвенция на строительство водопровода в размере 19,5 миллиона гривен была направлена напрямую из госбюджета, а не через ГФРР.
Александр Пасечный добавил, что планирует способствовать возвращению проекта по строительству водопровода в список приоритетных для финансирования из фонда.
— Мы готовим письмо на Минрегион по этому поводу. Потому что половина работ выполнена. Также проект реализуется при софинансировании из городского бюджета Николаева на 50%. Как только кончается карантин, мы выводим его в приоритет, на возврат. Я уже веду переговоры с соответствующими департаментами, заместителями, министром. Я надеюсь, что карантин у нас закончится быстро. Конечно, решение зависит от того, сколько мы потратим денег на борьбу с коронавирусом, на восстановление экономики, — отметил депутат.
Он также добавил, что, по его мнению, рациональнее было бы распределить финансирование как на аэропорт, так и на реализацию более насущных проектов.
— Я согласен, что аэропорт это больше стратегический, а не насущный проект. И сейчас можно было бы перераспределить часть денег на вопросы, требующие срочного решения. Поэтому часть денег можно было бы направить на аэропорт, чтобы проект не остановился, а часть — на другие программы, — отметил Александр Пасечный.
Напомним, на сайте Николаевской ОГА в публикации от 6 февраля 2020 года опубликован перечень объектов, которые областная комиссия утвердила для финансирования за средства ГФРР, в котором помимо указанных выше были реконструкция и ремонты объектов соцсферы области, а также строительство дюкера через реку Южный Буг и сетей водоснабжения в микрорайоне Варваровка в Николаеве.
Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в мире все больше стран полностью закрывают свои границы. Теперь в аэропорты прилетают самолеты изредка – в основном для эвакуации граждан своих стран или же с медицинским оборудованием
Одна из крупнейших европейских авиакомпаний Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.
А пассажиропоток в Германии сократисля на 98%, немецкие аэропорты на пороге финансовой катастрофы