Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВестей.

Александр Пасечный сообщил, что проект прокладки дюкера в Варваровку был исключен из списка приоритетных для финансирования, поскольку правительство сократило бюджет ГФРР в связи с расходами государства на борьбу с коронавирусом.

Напомним, что при этом 46 миллионов гривен были направлены на реконструкцию и техническое оснащение Николаевского аэропорта.

— Как мне разъяснили в Минрегионе, логика этого решения такая, что поскольку этот фонд сократился в связи с изменениями в госбюджет, проекты шли по первоочередности. Остались «переходные» проекты, которые реализуются уже несколько лет, — сказал нардеп.

Он отметил, что дюкер в Варваровку начали прокладывать в 2019 году. Однако субвенция на строительство водопровода в размере 19,5 миллиона гривен была направлена напрямую из госбюджета, а не через ГФРР.

Александр Пасечный добавил, что планирует способствовать возвращению проекта по строительству водопровода в список приоритетных для финансирования из фонда.

— Мы готовим письмо на Минрегион по этому поводу. Потому что половина работ выполнена. Также проект реализуется при софинансировании из городского бюджета Николаева на 50%. Как только кончается карантин, мы выводим его в приоритет, на возврат. Я уже веду переговоры с соответствующими департаментами, заместителями, министром. Я надеюсь, что карантин у нас закончится быстро. Конечно, решение зависит от того, сколько мы потратим денег на борьбу с коронавирусом, на восстановление экономики, — отметил депутат.

Он также добавил, что, по его мнению, рациональнее было бы распределить финансирование как на аэропорт, так и на реализацию более насущных проектов.

— Я согласен, что аэропорт это больше стратегический, а не насущный проект. И сейчас можно было бы перераспределить часть денег на вопросы, требующие срочного решения. Поэтому часть денег можно было бы направить на аэропорт, чтобы проект не остановился, а часть — на другие программы, — отметил Александр Пасечный.

Напомним, на сайте Николаевской ОГА в публикации от 6 февраля 2020 года опубликован перечень объектов, которые областная комиссия утвердила для финансирования за средства ГФРР, в котором помимо указанных выше были реконструкция и ремонты объектов соцсферы области, а также строительство дюкера через реку Южный Буг и сетей водоснабжения в микрорайоне Варваровка в Николаеве.

Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в мире все больше стран полностью закрывают свои границы. Теперь в аэропорты прилетают самолеты изредка – в основном для эвакуации граждан своих стран или же с медицинским оборудованием