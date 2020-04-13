Во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.

Об этом сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает Укринформ.

«По этому закону у нас есть позиция — принять этот закон, несмотря на все предостережения. Вопрос — когда. Для этого у нас сегодня фракция, для того, чтобы обсудить, какие есть возможные сценарии ускорения этой процедуры. Там есть несколько сценариев, несколько идей по этому поводу. Мы не хотим этого публично обсуждать... Другая сторона будет этому мешать, это использует и обязательно какие-то предохранители изобретет», — сказал он.

Депутат добавил, что в «Слуге народа» есть «точное большинство людей, которые не хотят дефолта и будут голосовать за закон о банках в той редакции, которая нужна для получения транша МВФ».

По его словам, при условии применения «некоторых юридических механизмов» ускорения процедуры рассмотрения более 16 000 поправок к законопроекту, на это уйдет 3-4 дня. Речь идет о рассмотрении поправок в комитете не постатейно, а по группам.

В таком случае, по словам Давида Арахамии, закон могут проголосовать после Пасхи. Депутат также сообщил, что фракция на заседании обсудит кадровые вопросы Кабинета министров.

Ранее сообщилось, что 16335 правок, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы обанкротившихся и национализированных банков, депутаты планируют рассматривать по разделам.