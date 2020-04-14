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В помещениях Киевской городской государственной администрации в настоящее время проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тысяч. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тысяч.
«Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с М. Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».
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В помещениях Киевской городской государственной администрации в настоящее время проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тысяч. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тысяч.
«Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с М. Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».