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Правительство Чехии приняло пятиэтапный план постепенного смягчения карантина.
Об этом говорится на сайте правительства.
Постепенное открытие магазинов и других предприятий сферы торговли и услуг начнется 20 апреля. Он предусматривает открытие мастерских, автобазаров и автосалонов, фермерских рынков, возобновление тренировок профессиональных спортсменов на открытом воздухе. Также будут разрешены небольшие свадьбы с участием до 10 человек.
В вузах разрешат проводить индивидуальные консультации и экзамены в присутствии до пяти человек.
Если от принятых мер эпидемиологическая ситуация не ухудшится, начнется следующий этап.
Весь процесс смягчения карантина должен завершиться 8 июня, когда хотят открыть крупные магазины, торговые центры, рестораны, театры. В этот же день собираются разрешить спортивные мероприятия с участием до 50 человек - то есть смогут возобновиться профессиональные чемпионаты в коллективных видах спорта, но без зрителей.
По состоянию на 14 апреля в Чехии зафиксировали около 6 тысяч случаев коронавирусной болезни, умерли 160 человек.
Напомним, ранее Кабмин представил наработки стратегии по выходу Украины из карантина.
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Правительство Чехии приняло пятиэтапный план постепенного смягчения карантина.
Об этом говорится на сайте правительства.
Постепенное открытие магазинов и других предприятий сферы торговли и услуг начнется 20 апреля. Он предусматривает открытие мастерских, автобазаров и автосалонов, фермерских рынков, возобновление тренировок профессиональных спортсменов на открытом воздухе. Также будут разрешены небольшие свадьбы с участием до 10 человек.
В вузах разрешат проводить индивидуальные консультации и экзамены в присутствии до пяти человек.
Если от принятых мер эпидемиологическая ситуация не ухудшится, начнется следующий этап.
Весь процесс смягчения карантина должен завершиться 8 июня, когда хотят открыть крупные магазины, торговые центры, рестораны, театры. В этот же день собираются разрешить спортивные мероприятия с участием до 50 человек - то есть смогут возобновиться профессиональные чемпионаты в коллективных видах спорта, но без зрителей.
По состоянию на 14 апреля в Чехии зафиксировали около 6 тысяч случаев коронавирусной болезни, умерли 160 человек.
Напомним, ранее Кабмин представил наработки стратегии по выходу Украины из карантина.