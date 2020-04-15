|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|06:03
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:03
|Заход солнца:
|19:53
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.95 грн
|27.4 грн
|EUR
|29.3 грн
|29.95 грн
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом сообщает The Independent.
Дональд Трамп заявил, что «огромное количество времени» было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за «прикрытия вспышки коронавируса в Китае».
— Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и обмениваться информацией. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность, — сказал Дональд Трамп.
Дональд Трамп также обвинил ВОЗ в «противодействии запретам на поездки» и повторении «пропаганды» китайского правительства в том, что вирус не может передаваться от человека к человеку.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в США наблюдается замедление темпов распространения эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом сообщает The Independent.
Дональд Трамп заявил, что «огромное количество времени» было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за «прикрытия вспышки коронавируса в Китае».
— Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и обмениваться информацией. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность, — сказал Дональд Трамп.
Дональд Трамп также обвинил ВОЗ в «противодействии запретам на поездки» и повторении «пропаганды» китайского правительства в том, что вирус не может передаваться от человека к человеку.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в США наблюдается замедление темпов распространения эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.