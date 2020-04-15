Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает The Independent.

Дональд Трамп заявил, что «огромное количество времени» было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за «прикрытия вспышки коронавируса в Китае».

— Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и обмениваться информацией. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность, — сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп также обвинил ВОЗ в «противодействии запретам на поездки» и повторении «пропаганды» китайского правительства в том, что вирус не может передаваться от человека к человеку.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в США наблюдается замедление темпов распространения эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.