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Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране наблюдается замедление темпов распространения эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом пишет Новое время.
— Америка делает существенно важные успехи в борьбе с вирусом. На протяжении выходных количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения снижалось, снижалось на территории всей страны, — заявил президент США.
Он поблагодарил медиков за работу и отметил снижение числа необходимых госпитализаций в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана.
— Это доказательство того, что принятая стратегия борьбы против вируса работает. Это означает, что американцы следуют указанным правилам. Невероятным является то, что они сделали, — заявил Дональд Трамп.
Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране наблюдается замедление темпов распространения эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
Об этом пишет Новое время.
— Америка делает существенно важные успехи в борьбе с вирусом. На протяжении выходных количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения снижалось, снижалось на территории всей страны, — заявил президент США.
Он поблагодарил медиков за работу и отметил снижение числа необходимых госпитализаций в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана.
— Это доказательство того, что принятая стратегия борьбы против вируса работает. Это означает, что американцы следуют указанным правилам. Невероятным является то, что они сделали, — заявил Дональд Трамп.
Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.