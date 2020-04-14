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Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.
Об этом заявили исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове, передает CNBC
— Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно, — сказал Майкл Райан.
Мария ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок.
Но она отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.
По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.
Как сообщалось, на утро 13 апреля во мире 1 млн 853 тысяч 183 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 114 248 пациентов умерли, и 423 625 - выздоровели.
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Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.
Об этом заявили исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове, передает CNBC
— Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно, — сказал Майкл Райан.
Мария ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок.
Но она отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.
По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.
Как сообщалось, на утро 13 апреля во мире 1 млн 853 тысяч 183 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 114 248 пациентов умерли, и 423 625 - выздоровели.