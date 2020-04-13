За два дня с 11 по 13 апреля во всем мире от коронавируса умерли больше 12 тысяч человек, 11 апреля количество умерших составляло 102 тысячи 774 человека, состоянием на 9:00 13 апреля число погибших достигло 114 тысяч 251 человека.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

В то же время коронавирусную инфекцию побороли 430 тысяч 623 человека, количество инфицированных составляет 1 миллион 850 тысяч 807 человек.

По прежнему лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты Америки состоянием на утро 13 апреля коронавирус здесь подтвердили у 557 тысяч 571 человека, из них в Нью Йорке умерли 6 тысяч 898 человек, 41 тысяча 831 человек выздоровел.

В Испании коронавирус обнаружили у 166 тысяч 831 человек, 17 тысяч 209 человек умерли, а 62 тысячи 391 человек выздоровели. В Италии коронавирус диагностировали у 156 тысяч 363 человек, 34 тысяч 211 человек вылечились, 19 тысяч 899 человек умерли.

Во Франции число подтвержденных людей с COVID-19 достигло 133 тысяч 670 случаев, 14 тысяч 393 человека умерли, 27 тысяч 469 человек выздоровели. Германия — 127 тысячи 854 инфицированных, 3 тысячи 22 человека умерли, выздоровели 60 тысяч 300 человек.

В Великобритании зарегистировали коронавирус у 85 тысячи 208 человек, 10 тысяч 612 человек умерли, 283 человека побороли болезнь.

Ранее сообщалось, что Испания ослабляет карантин, несмотря на то, что количество инфицированных превышает 160 тысяч человек.