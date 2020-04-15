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Во Львове заработала новая лаборатория, которая позволяет увеличить количество тестирований, в частности образцы для анализа взяли у 500 священников и более 500 полицейских.
Об этом в эфире hromadske сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
— На завтра (16 апреля — прим.), я думаю, у нас уже будет протестированных 500 священников, более 500 сотрудников полиции, уже работает третья лаборатория, которая тестирует на ПЦР-тесты, - сказал он.
Городской голова также озвучил обновленные данные о коронавирусе по состоянию на 15 апреля. Так, в городе 6 человек выздоровели и 6 человек умерли — это люди, которые имели хронические заболевания.
Андрей Садовый добавил, что семь человек в тяжелом состоянии в реанимации, трое из них на искусственной вентиляции легких. Всего в больнице находятся 87 человек.
— Это в принципе уровень, который мы сохраняем в течение двух недель, и у нас нет пока большого роста. Все зависит от того, как мы пройдем Пасху ... Если мы будем в течение двух недель держать четкий карантин, то, я думаю, где-то в середине мая уже можно будет ослаблять условия карантина. Но подчеркиваю — это решение будет принимать правительство, - добавил мэр Львова.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.
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Во Львове заработала новая лаборатория, которая позволяет увеличить количество тестирований, в частности образцы для анализа взяли у 500 священников и более 500 полицейских.
Об этом в эфире hromadske сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
— На завтра (16 апреля — прим.), я думаю, у нас уже будет протестированных 500 священников, более 500 сотрудников полиции, уже работает третья лаборатория, которая тестирует на ПЦР-тесты, - сказал он.
Городской голова также озвучил обновленные данные о коронавирусе по состоянию на 15 апреля. Так, в городе 6 человек выздоровели и 6 человек умерли — это люди, которые имели хронические заболевания.
Андрей Садовый добавил, что семь человек в тяжелом состоянии в реанимации, трое из них на искусственной вентиляции легких. Всего в больнице находятся 87 человек.
— Это в принципе уровень, который мы сохраняем в течение двух недель, и у нас нет пока большого роста. Все зависит от того, как мы пройдем Пасху ... Если мы будем в течение двух недель держать четкий карантин, то, я думаю, где-то в середине мая уже можно будет ослаблять условия карантина. Но подчеркиваю — это решение будет принимать правительство, - добавил мэр Львова.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.