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Кабинет министров согласовал назначение главой Братской РГА Антонину Шарату.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Как известно в феврале 2020 года с должности главы Братской РГА была уволена Елена Кузьмина.
Ранее Антонина Шарата работала на должности первого заместителя главы Братской РГА, беспартийная.
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Кабинет министров согласовал назначение главой Братской РГА Антонину Шарату.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Как известно в феврале 2020 года с должности главы Братской РГА была уволена Елена Кузьмина.
Ранее Антонина Шарата работала на должности первого заместителя главы Братской РГА, беспартийная.