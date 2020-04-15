Кабинет министров согласовал назначение главой Братской РГА Антонину Шарату.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Как известно в феврале 2020 года с должности главы Братской РГА была уволена Елена Кузьмина.

Ранее Антонина Шарата работала на должности первого заместителя главы Братской РГА, беспартийная.



