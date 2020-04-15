Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит четыре законопроекта и соглашение о ратификации.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она рассказала, что основным документом, для которого соберется ВР на внеочередное заседание станет законопроект №1043, который предусматривает изменения в регламент.

— Он как раз касается предохранителя по избыточном количестве правок и рассмотрению их в сессионном зале, - сказала Евгения Кравчук.

Кроме того, во время заседания во втором чтении рассмотрят законопроект об оборонных закупках.

— Он уже давно готов и имеет поддержку всех фракций, - отметила нардеп.

По ее словам, документ предусматривает большую поддержку отечественных производителей в оборонной сфере.

Также парламент 16 апреля рассмотрит законопроект, касающийся децентрализации.

— Пока мы не можем принять изменения в Конституцию, там такой долгий процесс, то хотя бы другими законодательными актами можем урегулировать вопрос завершения создания этих общин. То есть мы даем Кабмину возможность поставить последнюю точку после формирования перспективных планов для того, чтобы все общины объединились и смогли принять участие в выборах в октябре. Мы надеемся, что они состоятся, - сказала Евгения Кравчук.

Кроме того, Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей. Документ предусматривает ответственность за порчу телекоммуникационных сетей.

Также, по словам Евгении Кравчук, парламент рассмотрит ратификацию соглашения с Европейским инвестиционным банком, «которое открывает получение технической помощи для университетов».

Напомним, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.