Народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий считает, что из-за непрофессиональности и безответственности властей украинская экономика будет терпеть едва ли не самые большие в мире убытки.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook, комментируя прогноз МВФ.

— Наконец приходит обещанный Зеленским конец эпохи бедности! МВФ утверждает, что Украина пострадает от COVID-19 через экономические убытки едва ли не больше всех в мире. Вместо запланированного роста в 3,5 процента МВФ планирует падение в 7,7 процента ВВП. Прогнозы роста не выполняются уже давно. В январе впервые с 2016 года ВВП Украины сократилось на 0,5 процента. И это до введения карантина и распространения пандемии! А как было раньше? В 2018 ВВП вырос на 3,3 процента, хотя бюджет рассчитывался, исходя из роста в 3 процента. Наш государственный бюджет был рассчитан еще правительством Гончарука на рост в 3,7% роста ВВП. В новом, измененном бюджете, запланировано уже падение на 3,9 процента. Но ведь прогноз падения - 7,7 процента, - написал Николай Княжицкий.

По его словам мировое падение в этом году составит 3 процента. США потеряют 5,9 процента.

— Почему же США, которые кроме карантина теряют от падения цен на нефть, пострадает меньше украинской экономики? Потому что там профессиональное правительство. А что у западных соседей? Тоже падения, но меньше, чем у нас. Экономика Польши по прогнозу МВФ упадет на 4,6 процента. Они от падения цен на энергоносители не зависят. Почему же в Украине, в которой зарегистрировано такое маленькое количество заболевших будет страной в которой крупнейшее падение экономики? Из-за непрофессиональной безответственной олигархической власти. Конец эпохи бедности, так сказать, - отмечает Николай Княжицкий.

Ранее сообщалось, что «Европейская Солидарность» обвиняет власть в попытках блокировать международную деятельность партии, а также отсутствии законных оснований запрещать выезд из страны ее депутатам.





