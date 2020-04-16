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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников анонсировал обмен пленными с боевиками в ближайшие два дня.
Об этом Алексей Резников рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
– У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней – четверга и пятницы. Мы дуем на воду и надеемся, что он произойдет до Пасхальных праздников, в эти рабочие дни. Мы стараемся максимально ускориться, то, что зависит от нас, и будем готовы. Это подтвердила сегодня госпожа Хайди Грау, которая представляет ОБСЕ в Минском процессе и является координатором, модератором. Все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые вещи, о которых договорились на заседании ТКГ, достигнуты. Это дает основания для сдержанного оптимизма, - сказал Резников.
Детали: Он сообщил, что обмен, скорее всего, пройдет в двух местах. Поскольку даже между так называемыми «ДНР» и «ЛНР» есть антивирусная граница. Сейчас логистически это определяется, согласовывается.
Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной «ДНР» отказываются вести переговоры с Украиной относительно следующего обмена пленными, пока в отношении участников предыдущего обмена не проведут «процессуальные очистки».
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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников анонсировал обмен пленными с боевиками в ближайшие два дня.
Об этом Алексей Резников рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
– У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней – четверга и пятницы. Мы дуем на воду и надеемся, что он произойдет до Пасхальных праздников, в эти рабочие дни. Мы стараемся максимально ускориться, то, что зависит от нас, и будем готовы. Это подтвердила сегодня госпожа Хайди Грау, которая представляет ОБСЕ в Минском процессе и является координатором, модератором. Все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые вещи, о которых договорились на заседании ТКГ, достигнуты. Это дает основания для сдержанного оптимизма, - сказал Резников.
Детали: Он сообщил, что обмен, скорее всего, пройдет в двух местах. Поскольку даже между так называемыми «ДНР» и «ЛНР» есть антивирусная граница. Сейчас логистически это определяется, согласовывается.
Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной «ДНР» отказываются вести переговоры с Украиной относительно следующего обмена пленными, пока в отношении участников предыдущего обмена не проведут «процессуальные очистки».