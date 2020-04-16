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Концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), который должен был принимать «Евровидение-2020», переоборудовали в госпиталь для лечения больных COVID-19.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Роттердамский концертный зал Ahoy, который должен был принимать песенный конкурс «Евровидение-2020» в мае, переоборудовали в госпиталь. В его залах, которые обычно используются для проведения концертов, торговых ярмарок и международных спортивных мероприятий, могут разместиться 680 больничных коек. Первые 80 уже установлены.
– Мы построили его за последние две недели, и теперь я организовываю всех медсестер и врачей, которые будут здесь работать, — рассказал директор новообразованного центра по уходу за больными Хьюго Кейзекамп.
В течение полутора месяцев с момента, когда был зафиксирован первый случай COVID-19 в Нидерландах, количество заболевших стремительно росло. По состоянию на вечер 15 апреля в Нидерландах подтверждено уже 28,3 тысяч случаев COVID-19, более 3 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией погибли.
Но в последние дни количество госпитализаций по стране снизилось до менее чем 200 в день. Таким образом, новообразованный центр Ahoy, в котором, как предполагалось, должны будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, может не понадобиться.
– Это были бы хорошие новости, потому что это означало бы, что наша существующая система ухода справляется, — отметила Саския Баас, чиновник службы здравоохранения.
Напомним, «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия).
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Концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), который должен был принимать «Евровидение-2020», переоборудовали в госпиталь для лечения больных COVID-19.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Роттердамский концертный зал Ahoy, который должен был принимать песенный конкурс «Евровидение-2020» в мае, переоборудовали в госпиталь. В его залах, которые обычно используются для проведения концертов, торговых ярмарок и международных спортивных мероприятий, могут разместиться 680 больничных коек. Первые 80 уже установлены.
– Мы построили его за последние две недели, и теперь я организовываю всех медсестер и врачей, которые будут здесь работать, — рассказал директор новообразованного центра по уходу за больными Хьюго Кейзекамп.
В течение полутора месяцев с момента, когда был зафиксирован первый случай COVID-19 в Нидерландах, количество заболевших стремительно росло. По состоянию на вечер 15 апреля в Нидерландах подтверждено уже 28,3 тысяч случаев COVID-19, более 3 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией погибли.
Но в последние дни количество госпитализаций по стране снизилось до менее чем 200 в день. Таким образом, новообразованный центр Ahoy, в котором, как предполагалось, должны будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, может не понадобиться.
– Это были бы хорошие новости, потому что это означало бы, что наша существующая система ухода справляется, — отметила Саския Баас, чиновник службы здравоохранения.
Напомним, «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия).