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В Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.
Такое решение в среду, 15 апреля, принято по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьер-министрами 16 федеральных земель Германии, передает DW.
Сообщается, что все открывающиеся магазины должны обеспечить соблюдение условий гигиены и не допускать скопления покупателей в своих помещениях. Независимо от размера, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов.
— Это первое решение по смягчению карантинных мер в Германии. В то же время большинство строгих ограничений на социальные контакты, которые были введены 16 и 23 марта в связи с эпидемией коронавируса и должны были действовать до 19 апреля, сохраняются до 3 мая включительно. Гражданам настоятельно рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов, — говорится в сообщении.
До дальнейших распоряжений остаются закрытыми кафе, рестораны и бары. По-прежнему запрещены собрания в церквях, мечетях и синагогах. Концерты и другие массовые мероприятия остаются под запретом по 31 августа. Гостиницы смогут работать только для постояльцев, совершающих служебные поездки, но там нельзя будет останавливаться туристам.
До 4 мая, по решению министерства внутренних дел ФРГ, контроль на границах Германии с пятью соседними государствами - Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией остается. Пересекать эти границы могут жители, работающие в этих странах, и водители грузового транспорта. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией. Открыта граница с Бельгией и Нидерландами.
По итогам совещания с премьер-министрами земель Ангела Меркель сообщила, что решено обсудить дальнейшие шаги по постепенному снятию карантина 30 апреля.
Напомним, ранее Кабмин представил предварительную стратегию выхода страны из карантина.
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В Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.
Такое решение в среду, 15 апреля, принято по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьер-министрами 16 федеральных земель Германии, передает DW.
Сообщается, что все открывающиеся магазины должны обеспечить соблюдение условий гигиены и не допускать скопления покупателей в своих помещениях. Независимо от размера, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов.
— Это первое решение по смягчению карантинных мер в Германии. В то же время большинство строгих ограничений на социальные контакты, которые были введены 16 и 23 марта в связи с эпидемией коронавируса и должны были действовать до 19 апреля, сохраняются до 3 мая включительно. Гражданам настоятельно рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов, — говорится в сообщении.
До дальнейших распоряжений остаются закрытыми кафе, рестораны и бары. По-прежнему запрещены собрания в церквях, мечетях и синагогах. Концерты и другие массовые мероприятия остаются под запретом по 31 августа. Гостиницы смогут работать только для постояльцев, совершающих служебные поездки, но там нельзя будет останавливаться туристам.
До 4 мая, по решению министерства внутренних дел ФРГ, контроль на границах Германии с пятью соседними государствами - Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией остается. Пересекать эти границы могут жители, работающие в этих странах, и водители грузового транспорта. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией. Открыта граница с Бельгией и Нидерландами.
По итогам совещания с премьер-министрами земель Ангела Меркель сообщила, что решено обсудить дальнейшие шаги по постепенному снятию карантина 30 апреля.
Напомним, ранее Кабмин представил предварительную стратегию выхода страны из карантина.