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В условиях карантинных мероприятий в Украине возникла проблема со сдачей крови в донорских центрах, необходимой для лечения больных редкими заболеваниями. Министерство здравоохранения запускает информационную кампанию.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— В условиях карантина у нас возникла проблема, и мы считаем, что надо срочно активизироваться для решения этой проблемы: по обеспечению сдачи крови в донорских центрах, — сказал он.
Министр отметил, что уже обратился к главам областных государственных администраций, чтобы те провели необходимую разъяснительную работу и обеспечили прием крови в центрах.
— Чтобы эта обеспеченность (прием крови — прим.) была максимально выдержана в условиях карантина в отношении лиц, которые сдают кровь, и чтобы они как можно меньше ... контактировали между собой. Мы запускаем соответствующую информационную кампанию по сдаче крови, - добавил Максим Степанов.
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В условиях карантинных мероприятий в Украине возникла проблема со сдачей крови в донорских центрах, необходимой для лечения больных редкими заболеваниями. Министерство здравоохранения запускает информационную кампанию.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— В условиях карантина у нас возникла проблема, и мы считаем, что надо срочно активизироваться для решения этой проблемы: по обеспечению сдачи крови в донорских центрах, — сказал он.
Министр отметил, что уже обратился к главам областных государственных администраций, чтобы те провели необходимую разъяснительную работу и обеспечили прием крови в центрах.
— Чтобы эта обеспеченность (прием крови — прим.) была максимально выдержана в условиях карантина в отношении лиц, которые сдают кровь, и чтобы они как можно меньше ... контактировали между собой. Мы запускаем соответствующую информационную кампанию по сдаче крови, - добавил Максим Степанов.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.