В условиях карантинных мероприятий в Украине возникла проблема со сдачей крови в донорских центрах, необходимой для лечения больных редкими заболеваниями. Министерство здравоохранения запускает информационную кампанию.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— В условиях карантина у нас возникла проблема, и мы считаем, что надо срочно активизироваться для решения этой проблемы: по обеспечению сдачи крови в донорских центрах, — сказал он.

Министр отметил, что уже обратился к главам областных государственных администраций, чтобы те провели необходимую разъяснительную работу и обеспечили прием крови в центрах.

— Чтобы эта обеспеченность (прием крови — прим.) была максимально выдержана в условиях карантина в отношении лиц, которые сдают кровь, и чтобы они как можно меньше ... контактировали между собой. Мы запускаем соответствующую информационную кампанию по сдаче крови, - добавил Максим Степанов.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.