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Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.
– Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер сотрудник Вооруженных сил Украины, - сказано в сообщении.
Отмечается, что первые признаки болезни у него появились 1 апреля, поэтому в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
– Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня 16 апреля в 10:20 он умер, - говорится в сообщении.
По информации медиков, у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания.
Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом, сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания Covid-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.
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Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.
– Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер сотрудник Вооруженных сил Украины, - сказано в сообщении.
Отмечается, что первые признаки болезни у него появились 1 апреля, поэтому в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
– Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня 16 апреля в 10:20 он умер, - говорится в сообщении.
По информации медиков, у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания.
Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом, сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания Covid-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.