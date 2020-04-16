Верховная Рада Украины изменила регламент для противодействия злоупотреблению правом вносить поправки.

Решение поддержали 242 народных депутата, сообщает Радио Свобода.

204 голоса дала фракция «Слуга народа», 15 - «Оппозиционная платформа - За жизнь», 13 - группа «Доверие», еще 10 - внефракционных народных депутата.

Согласно тексту закона, если перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять или более раз превышает количество статей законопроекту или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичных законодательных актов, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Такую процедуру должны предложить не менее трети народных депутатов. Впоследствии ее должно поддержать парламентское большинство.

Ранее сообщалось, что 16 тысяч 335 правок, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы обанкротившихся и национализированных банков, депутаты планируют рассматривать по разделам.