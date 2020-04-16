|Скорость ветра:
|7.3 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|19:42
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|12 м/с
|Восход солнца:
|06:01
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.4 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на странице в Facebook.
Оборудование установили в Тернопольской больнице скорой медицинской помощи, Тернопольской городской детской больнице и Тернопольской городской больнице №3.
Медики должны пройти через специальные рамки, в которых происходит дезинфекция.
Оборудование приобрели за средства из бюджета Тернополя.
Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом:16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на странице в Facebook.
Оборудование установили в Тернопольской больнице скорой медицинской помощи, Тернопольской городской детской больнице и Тернопольской городской больнице №3.
Медики должны пройти через специальные рамки, в которых происходит дезинфекция.
Оборудование приобрели за средства из бюджета Тернополя.
Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом:16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.