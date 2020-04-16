Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на странице в Facebook.

Оборудование установили в Тернопольской больнице скорой медицинской помощи, Тернопольской городской детской больнице и Тернопольской городской больнице №3.

Медики должны пройти через специальные рамки, в которых происходит дезинфекция.

Оборудование приобрели за средства из бюджета Тернополя.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом:16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.