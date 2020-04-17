Президент США Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает РБК-Украина.

По словам Дональда Трампа, прекращение всей общественной жизни на национальном уровне не может являться долгосрочным решением, и страна готова к «открытию».

— Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов, — заявил Дональд Трамп.

В первую очередь будет снята часть ограничений с тех районов страны, где новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не регистрировалось за последние семь дней. Это, по словам американского президента, 30% территории США. Там ограничения, по его мнению, могут быть сняты уже «завтра».

Трамп отметил, что губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.

— Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время вновь открыться, мы предоставим им свободу для выполнения этой задачи, — сказал Дональд Трамп.

По словам президента, США должны вернуться к нормальной жизни в три этапа с различными сценариями снятия ограничений в различных штатах.

Первый этап предполагает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест. При этом должны сохраняться меры по социальному дистанцированию. В общественных местах людям необходимо будет находится на максимальных расстояниях друг от друга и не собираться в компании более десяти человек.

Также гражданам США предложат отказаться от поездок, которые не являются необходимыми. На этом этапе учебные заведения останутся закрытыми и сохранится запрет на посещение пожилых людей. Врачи смогут проводить плановые операции.

На втором этапе откроются учебные заведения и будет разрешено собираться группами до 50 человек. Будут также разрешены необязательные поездки.

На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп населения при соблюдении норм социального дистанцирования. Возобновить работу смогут все учреждения.

Также Дональд Трамп сообщил о возобновлении спортивных мероприятий в США. Вначале матчи будут проводить при пустых трибунах, затем начнут пускать ограниченное количество людей и лишь после устранения угрозы коронавируса стадионы заполнятся полностью.

Отметим. что в США число подтвержденных случаев коронавируса превысило 650 тысяч.

Напомним, ранее Кабинет министров представил наработки стратегии по выходу Украины из карантина.