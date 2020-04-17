В Украине вводят программу восстановительного правосудия для несовершеннолетних, которые впервые подозреваются в совершении преступлений небольшой или средней тяжести.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и Министр юстиции Денис Малюська подписали совместный приказ о введении на национальном уровне принципа восстановительного правосудия для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

«Мы должны уберечь детей, которые впервые оступились от попадания на скамью подсудимых. Несовершеннолетние должны примириться с потерпевшим, а соцслужбы и психологи — откорректировать их поведение. Тогда прокурор обращается в суд и принимается положительное решение об освобождении ребенка от ответственности. По предварительным расчетам, воплощение такого проекта по всей Украине даст возможность вывести из-под уголовного преследования свыше 1,5 тысячи детей», — заявила Ирина Венедиктова.

До сих пор проект был пилотным и при содействии фонда ООН ЮНИСЕФ действовал в шести областях Украины: Донецкой, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и Харьковской. За год его реализации ювенальными прокурорами до этой программы уже привлечено 137 подростков. По 60 детей уже приняты положительные решения суда.

«Этот проект предоставил подросткам шанс исправиться и помог осознать, что нельзя решать материальные проблемы лишь совершением преступлений. Поэтому есть все основания вводить его на всей территории Украины. Совместно с Министерством юстиции мы разрабатываем изменения в законодательство, которые бы закрепили принцип восстановительного правосудия на законодательном уровне и в перспективе предусматривали бы также снятие судимости с несовершеннолетних, которые прошли такую реабилитацию», — отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Сейчас Офисом Генерального прокурора обсуждается совершенствование Концепции создания полноценной системы ювенальной юстиции. Отдельное направление — противодействие насилию над детьми, работа с несовершеннолетними жертвами преступлений и свидетелями правонарушений. До конца года в рамках пилоту планируется внедрение новых подходов относительно допроса пострадавших детей по принципу «одного раза»: один допрос, одной стороной процесса — следственным судьей или следователем, на одном этапе досудебного расследования.

Напомним, в Украине количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 13%, а противоправные посягательства в отношении детей уменьшились на 7%.