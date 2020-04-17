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Служба безопасности Украины допросила местных правоохранителей Херсонской области в рамках производства о возможном халатном расследовании полицией и прокуратурой убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится в ответе ведомства на официальный запрос hromadske.
По данным СБУ, в рамках расследования допросили 30 правоохранителей.
— В частности сотрудников Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, которые осуществляли предварительное расследование в уголовном производстве от 31.07.2018, оперуполномоченных указанного управления, которые выполняли поручения следователя, прокуроров Херсонской прокуратуры, которые, будучи прокурорами группы прокуроров, осуществляли процессуальное руководство в указанном производстве, - говорится в ответе СБУ.
В то же время, как отметили в СБУ, сейчас в производстве никому не сообщено о подозрении, досудебное расследование продолжается.
Напомним, 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Алексея Москаленко (Левина). Он изменил внешность, поэтому его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Позже, Окружной суд Бургаса арестовал подозреваемого Алексея Левина.
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Служба безопасности Украины допросила местных правоохранителей Херсонской области в рамках производства о возможном халатном расследовании полицией и прокуратурой убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится в ответе ведомства на официальный запрос hromadske.
По данным СБУ, в рамках расследования допросили 30 правоохранителей.
— В частности сотрудников Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, которые осуществляли предварительное расследование в уголовном производстве от 31.07.2018, оперуполномоченных указанного управления, которые выполняли поручения следователя, прокуроров Херсонской прокуратуры, которые, будучи прокурорами группы прокуроров, осуществляли процессуальное руководство в указанном производстве, - говорится в ответе СБУ.
В то же время, как отметили в СБУ, сейчас в производстве никому не сообщено о подозрении, досудебное расследование продолжается.
Напомним, 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Алексея Москаленко (Левина). Он изменил внешность, поэтому его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Позже, Окружной суд Бургаса арестовал подозреваемого Алексея Левина.