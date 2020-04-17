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Закупленные в Китае за счет компании «Рошен» и Фонда Порошенко 30 тысяч комплектов защитных костюмов для медперсонала, уже поступают в больницы по всей Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе партии Европейская Солидарность.
Как известно, состоянием на 17 апреля уже 879 медицинских работников заболели коронавирусом, прирост заболеваемости угрожающий - около ста в сутки. Поэтому вопрос обеспечения медработников высокотехнологичными костюмами, а также очками, перчатками и другими средствами защиты является приоритетом номер один - считают в Фонде Порошенко.
Третья партия из 10 тысяч костюмов сегодня отправлена в больницы. В Черкасскую область - 1900 костюмов, 1300 - в больнице Днепропетровщины. В Кременчуг на Полтавщине - 1100 костюмов, такое же количество - 1100 комплектов - отправлена в больницу Хмельницкой области. Столичные больницы получили еще 1100 костюмов. По 800 костюмов передают во Львовскую и Тернопольскую. В Ивано-Франковск - 600, в Черновцы - 500. Еще 800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой области, Закарпатья, Одессы, Ровно и Херсона.
Врачам также передано 10 тысяч высококачественных защитных очков. Еще 100 тысяч медицинских костюмов заказанные в Южной Корее. Там же закуплены 10 портативных рентген-аппаратов, которые ожидают получить и передать медучреждениям до конца апреля. В ближайшее время в больнице также передадут 60 тысяч нитриловых перчаток. Защитные костюмы для медиков от Порошенко течение трех недель переданы в 21 регион Украины.
— Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, - убежден пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.
10 апреля Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.
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Закупленные в Китае за счет компании «Рошен» и Фонда Порошенко 30 тысяч комплектов защитных костюмов для медперсонала, уже поступают в больницы по всей Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе партии Европейская Солидарность.
Как известно, состоянием на 17 апреля уже 879 медицинских работников заболели коронавирусом, прирост заболеваемости угрожающий - около ста в сутки. Поэтому вопрос обеспечения медработников высокотехнологичными костюмами, а также очками, перчатками и другими средствами защиты является приоритетом номер один - считают в Фонде Порошенко.
Третья партия из 10 тысяч костюмов сегодня отправлена в больницы. В Черкасскую область - 1900 костюмов, 1300 - в больнице Днепропетровщины. В Кременчуг на Полтавщине - 1100 костюмов, такое же количество - 1100 комплектов - отправлена в больницу Хмельницкой области. Столичные больницы получили еще 1100 костюмов. По 800 костюмов передают во Львовскую и Тернопольскую. В Ивано-Франковск - 600, в Черновцы - 500. Еще 800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой области, Закарпатья, Одессы, Ровно и Херсона.
Врачам также передано 10 тысяч высококачественных защитных очков. Еще 100 тысяч медицинских костюмов заказанные в Южной Корее. Там же закуплены 10 портативных рентген-аппаратов, которые ожидают получить и передать медучреждениям до конца апреля. В ближайшее время в больнице также передадут 60 тысяч нитриловых перчаток. Защитные костюмы для медиков от Порошенко течение трех недель переданы в 21 регион Украины.
— Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, - убежден пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.
10 апреля Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.