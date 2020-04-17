Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о намерении полноценно запустить спорткомплекс «Зоря» к началу нового учебного года 2020.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 26 марта, в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» перешел на баланс города Николаева.

По словам Александра Сенкевича, состояние здания спорткомплекса и открытой территории — удовлетворительное, однако весь имущественный комплекс требует значительных средств для реконструкции.

— Решили некоторые насущные вопросы отработать текущим ремонтом: установить энергоэффективное освещение, окна, ремонт крыши. Что касается самого бассейна, то нужно провести экспертизу и с учетом всех проблем, отремонтировать чашу. Также надо обновить спортивные площадки на улице, - сообщил Александр Сенкевич.

Также он добавил, что на сегодняшний день Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета составляет предварительную смету по текущему ремонту и, предположительно, к началу нового учебного года 2020 спорткомплекс полноценно заработает.

— Дальше — будем искать средства на реализацию проекта. Надеемся, что к началу нового учебного года успеем своими силами запустить спорткомплекс в полном объеме, - добавил мэр.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи спорткомплекса «Зоря» в городскую собственность может завершиться в начале 2020 года.

В августе 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил о передаче Государственным предприятием Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» на баланс города Николаева спортивного комплекса, которым смогут пользоваться все местные жители. После чего государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче.

В свою очередь депутаты Николаевского городского совета поддержали вопрос о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность территориальной общины Николаева.

Генеральный директор государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект», депутат Николаевского городского совета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Константин Картошкин обвинил чиновников мэрии в затягивании процесса передачи спортшколы «Зоря» из государственной в коммунальную собственность города.

В свою очередь начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что передача спортивной школы «Зоря» из государственной в коммунальную собственность Николаева находится на этапе проведения инвентаризации имущества и подготовки проекта акта приема-передачи.

Позже Константин Картошкин заявил, что благодаря журналистам процесс передачи спортшколы на баланс Николаева ускорился.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор считает, что на восстановление спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект», которое собираются передать в собственность города Николаева, необходимо 100 миллионов гривен.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что несмотря на то, что государство до сих пор не передало в коммунальную собственность спорткомплекс «Зоря», в бюджете города на 2020 год будут заложены деньги на его содержание и ремонт.

20 декабря в ходе сессии Николаевского городского совета депутат от фракции «Наш край» Сергей Кантор раскритиковал чиновников за то, что спорткомплекс «Зоря» - «Машпроект» до сих пор не принят в городскую собственность.

В итоге 22 января, в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.