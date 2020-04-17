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Власти Португалии приняли решение на 15 дней продлить общенациональный карантин из-за коронавируса. Он будет действовать до 2 мая.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что правительство страны также утвердило планы по обеспечению населения защитными масками и антисептиками в ближайшие две недели.
При этом, в стране планируют возобновить работу предприятий, если темпы распространения болезни и дальше будут замедляться.
Чиновник не указал, какие конкретно компании и предприятия могут быть открыты в ближайшее время, отметив, что все зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.
Карантин в Португалии был введен 18 марта.
В мае правительство предлагает тем, кто уже работает дистанционно, продолжать так еще на протяжении месяца. Также планируется возобновить работу государственных служб и учреждений, а также детских садов.
Министр здравоохранения Португалии Антонио Сэйлс заявил, что в среду кривая случаев заболевания коронавирусом резко пошла вниз, благодаря «превосходному поведению и ответственности граждан», которые подчинялись правилам карантина, введенным правительством.
Около 80% португальских компаний, которые все еще работают или временно закрыты во время вспышки, сообщили о резком падении доходов, которое иногда превышает 75%.
Рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз банковской системы Португалии до «негативного» со «стабильного» в четверг.
Напомним, что власти Франции продлили карантин в стране до 11 мая.
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Власти Португалии приняли решение на 15 дней продлить общенациональный карантин из-за коронавируса. Он будет действовать до 2 мая.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что правительство страны также утвердило планы по обеспечению населения защитными масками и антисептиками в ближайшие две недели.
При этом, в стране планируют возобновить работу предприятий, если темпы распространения болезни и дальше будут замедляться.
Чиновник не указал, какие конкретно компании и предприятия могут быть открыты в ближайшее время, отметив, что все зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.
Карантин в Португалии был введен 18 марта.
В мае правительство предлагает тем, кто уже работает дистанционно, продолжать так еще на протяжении месяца. Также планируется возобновить работу государственных служб и учреждений, а также детских садов.
Министр здравоохранения Португалии Антонио Сэйлс заявил, что в среду кривая случаев заболевания коронавирусом резко пошла вниз, благодаря «превосходному поведению и ответственности граждан», которые подчинялись правилам карантина, введенным правительством.
Около 80% португальских компаний, которые все еще работают или временно закрыты во время вспышки, сообщили о резком падении доходов, которое иногда превышает 75%.
Рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз банковской системы Португалии до «негативного» со «стабильного» в четверг.
Напомним, что власти Франции продлили карантин в стране до 11 мая.