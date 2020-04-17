Власти Португалии приняли решение на 15 дней продлить общенациональный карантин из-за коронавируса. Он будет действовать до 2 мая.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что правительство страны также утвердило планы по обеспечению населения защитными масками и антисептиками в ближайшие две недели.

При этом, в стране планируют возобновить работу предприятий, если темпы распространения болезни и дальше будут замедляться.

Чиновник не указал, какие конкретно компании и предприятия могут быть открыты в ближайшее время, отметив, что все зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

Карантин в Португалии был введен 18 марта.

В мае правительство предлагает тем, кто уже работает дистанционно, продолжать так еще на протяжении месяца. Также планируется возобновить работу государственных служб и учреждений, а также детских садов.

Министр здравоохранения Португалии Антонио Сэйлс заявил, что в среду кривая случаев заболевания коронавирусом резко пошла вниз, благодаря «превосходному поведению и ответственности граждан», которые подчинялись правилам карантина, введенным правительством.

Около 80% португальских компаний, которые все еще работают или временно закрыты во время вспышки, сообщили о резком падении доходов, которое иногда превышает 75%.

Рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз банковской системы Португалии до «негативного» со «стабильного» в четверг.

Напомним, что власти Франции продлили карантин в стране до 11 мая.