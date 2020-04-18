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Людей, которые скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, будут доставлять в городскую больницу №3, после чего в течение 24 часов хоронить тела.
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.
По его словам, транспортировкой тел будет заниматься коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская ритуальная служба» Николаевского областного совета. Умерших первоочередно будут доставлять в морг городской больницы №3.
— В соответствии с нашим порядком, первыми волнами у нас определено четыре больницы: наш центр инфекционных заболеваний (Николаевская областная инфекционная больница, - прим.), Николаевская городская больница №1, Николаевский родильный дом №1 и Первомайская центральная районная больница. Мы определили, что на территории города Николаева тела будут сохранятся в городской больнице №3, где есть соответствующее помещение и анатомическое отделение. Доставлять тела с больниц в 3 больницу в Дубках непосредственно в морг будет коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская ритуальная служба» Николаевского областного совета, - сказал Александр Трайтли.
Кроме того, вице-губернатор рассказал, что после морга тела умерших от COVID-19 будут хоронить в течение суток с момента смерти.
— Сама процедура будет выглядеть так: в случае смерти, руководитель соответствующего медицинского учреждения обращается в предприятие, руководитель которого 24 часа в сутки на связи. Руководитель предприятия организовывает выезд автомобиля с водителем и санитарами, которые заберут тело и отвезут в морг. Там тело примет руководитель соответствующего учреждения. Я течение суток с момента смерти органы местного самоуправления обязаны организовать процесс захоронения этого человека: забрать его из морга и в течение суток обеспечить организацию похорон, - добавил Александр Трайтли.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаеве будут хоронить в анатомических мешках в закрытых гробах на отдельном месте на кладбище.
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Людей, которые скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, будут доставлять в городскую больницу №3, после чего в течение 24 часов хоронить тела.
Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.
По его словам, транспортировкой тел будет заниматься коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская ритуальная служба» Николаевского областного совета. Умерших первоочередно будут доставлять в морг городской больницы №3.
— В соответствии с нашим порядком, первыми волнами у нас определено четыре больницы: наш центр инфекционных заболеваний (Николаевская областная инфекционная больница, - прим.), Николаевская городская больница №1, Николаевский родильный дом №1 и Первомайская центральная районная больница. Мы определили, что на территории города Николаева тела будут сохранятся в городской больнице №3, где есть соответствующее помещение и анатомическое отделение. Доставлять тела с больниц в 3 больницу в Дубках непосредственно в морг будет коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская ритуальная служба» Николаевского областного совета, - сказал Александр Трайтли.
Кроме того, вице-губернатор рассказал, что после морга тела умерших от COVID-19 будут хоронить в течение суток с момента смерти.
— Сама процедура будет выглядеть так: в случае смерти, руководитель соответствующего медицинского учреждения обращается в предприятие, руководитель которого 24 часа в сутки на связи. Руководитель предприятия организовывает выезд автомобиля с водителем и санитарами, которые заберут тело и отвезут в морг. Там тело примет руководитель соответствующего учреждения. Я течение суток с момента смерти органы местного самоуправления обязаны организовать процесс захоронения этого человека: забрать его из морга и в течение суток обеспечить организацию похорон, - добавил Александр Трайтли.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаеве будут хоронить в анатомических мешках в закрытых гробах на отдельном месте на кладбище.