Людей, которые скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, будут доставлять в городскую больницу №3, после чего в течение 24 часов хоронить тела.

Об этом сегодня, 17 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА заявил вице-губернатор Александр Трайтли, передают НикВести.

По его словам, транспортировкой тел будет заниматься коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская ритуальная служба» Николаевского областного совета. Умерших первоочередно будут доставлять в морг городской больницы №3.

— В соответствии с нашим порядком, первыми волнами у нас определено четыре больницы: наш центр инфекционных заболеваний (Николаевская областная инфекционная больница, - прим.), Николаевская городская больница №1, Николаевский родильный дом №1 и Первомайская центральная районная больница. Мы определили, что на территории города Николаева тела будут сохранятся в городской больнице №3, где есть соответствующее помещение и анатомическое отделение. Доставлять тела с больниц в 3 больницу в Дубках непосредственно в морг будет коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская ритуальная служба» Николаевского областного совета, - сказал Александр Трайтли.

Кроме того, вице-губернатор рассказал, что после морга тела умерших от COVID-19 будут хоронить в течение суток с момента смерти.

— Сама процедура будет выглядеть так: в случае смерти, руководитель соответствующего медицинского учреждения обращается в предприятие, руководитель которого 24 часа в сутки на связи. Руководитель предприятия организовывает выезд автомобиля с водителем и санитарами, которые заберут тело и отвезут в морг. Там тело примет руководитель соответствующего учреждения. Я течение суток с момента смерти органы местного самоуправления обязаны организовать процесс захоронения этого человека: забрать его из морга и в течение суток обеспечить организацию похорон, - добавил Александр Трайтли.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаеве будут хоронить в анатомических мешках в закрытых гробах на отдельном месте на кладбище.