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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
Об этом он сказал во время эфира передачи «Свобода слова Савика Шустера», передают НикВести.
— Может быть волна. У нас пока что нет этой волны. Говорят, у нас нет даже первой большой волны. А в мире, вы видите, есть вторая волна, может быть третья, никто не знает, когда коронавирусная инфекция погибнет, когда все это закончится. У нас нет, мы это сдерживаем, — отметил он.
По его словам, если люди не самоизолируются во время Пасхи, это может привести к резкому росту количества заболевших. По прогнозам аналитиков, заразиться коронавирусом могут от 2 до 10% населения.
— У нас немного больше, чем 4,5 тысячи заболевших. Из них 150 летальных. Мы видим одно — если будет большое скопление, и волна может появиться, именно после Пасхи мы можем увидеть страшную статистику — от 2 до 10% заболевших от всего украинского населения. И тогда мы с вами, все люди, которые не самоизолируются, а пойдут в церковь, поставят перед выбором медиков. То, что было не одноразово в Италии. Когда привозили людей, а медик стоял перед выбором — из этих десяти людей он должен выбрать, кому жить, — сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
Об этом он сказал во время эфира передачи «Свобода слова Савика Шустера», передают НикВести.
— Может быть волна. У нас пока что нет этой волны. Говорят, у нас нет даже первой большой волны. А в мире, вы видите, есть вторая волна, может быть третья, никто не знает, когда коронавирусная инфекция погибнет, когда все это закончится. У нас нет, мы это сдерживаем, — отметил он.
По его словам, если люди не самоизолируются во время Пасхи, это может привести к резкому росту количества заболевших. По прогнозам аналитиков, заразиться коронавирусом могут от 2 до 10% населения.
— У нас немного больше, чем 4,5 тысячи заболевших. Из них 150 летальных. Мы видим одно — если будет большое скопление, и волна может появиться, именно после Пасхи мы можем увидеть страшную статистику — от 2 до 10% заболевших от всего украинского населения. И тогда мы с вами, все люди, которые не самоизолируются, а пойдут в церковь, поставят перед выбором медиков. То, что было не одноразово в Италии. Когда привозили людей, а медик стоял перед выбором — из этих десяти людей он должен выбрать, кому жить, — сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.