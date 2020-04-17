Подписание меморандума с Международным валютным фондом — вопрос жизнеобеспечения Украины.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, а зачем нам доводить ситуацию до дефолта. Зачем нам все эти испытания? Их и так много. А зачем? Если у нас есть такая поддержка. Она важна для нас. Если бы это было в другое время, мы бы могли об этом говорить: выгодно это или нет. Сейчас это как кровь для организма человека, — сказал Владимир Зеленский.

Президент заявил, что в случае подписания меморандума Украина получит до 8 миллиардов долларов кредитной помощи.

— Сейчас мы договорились — минимум 8 миллиардов долларов МВФ, — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что помимо МВФ Украина ведет переговоры с другими финансовыми учреждениями и странами о выделении кредитов и помощи. Это позволит в целом привлечь до 10 миллиардов долларов.

— У нас будет больше денег. Все они привязаны только к одному. Для них (стран-партнеров, — прим.) сигнал один – меморандум с Международным валютным фондом, — сказал Владимир Зеленский.

Основными условиями для подписания меморандума с МВФ остаются принятие Верховной Радой земельной реформы и банковского закона.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины изменила регламент для противодействия злоупотреблению правом вносить поправки.

Как сообщалось, 16 тысяч 335 правок, которые депутаты внесли ко второму чтению законопроекта, который регулирует вопросы обанкротившихся и национализированных банков, депутаты планируют рассматривать по разделам.