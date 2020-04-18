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Президент США Дональд Трамп считает, что открытие учебных заведений, которые закрыли из-за коронавируса, может состояться раньше.
Об этом пишет CNN.
По словам Дональда Трампа, много руководителей штатов уже говорят об открытии школ. Лидер американцев считает, что государство должно заботиться о стариках.
— Но я думаю, что школы будут открыты раньше, – утверждает президент.
Напомним, что Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
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Президент США Дональд Трамп считает, что открытие учебных заведений, которые закрыли из-за коронавируса, может состояться раньше.
Об этом пишет CNN.
По словам Дональда Трампа, много руководителей штатов уже говорят об открытии школ. Лидер американцев считает, что государство должно заботиться о стариках.
— Но я думаю, что школы будут открыты раньше, – утверждает президент.
Напомним, что Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.