По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 444 новых случая коронавируса.

Данные по городам:

Винницкая область - 319 случаев (17 выздоровели)

Волынская область - 134 случая (12 выздоровели)

Днепропетровская область - 104 случая (9 выздоровели)

Донецкая область - 14 случаев (6 выздоровели)

Житомирская область - 197 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская область - 166 случаев (12 выздоровели)

Запорожская область - 127 случаев (13 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 462 случая (27 выздоровели)

Киев - 770 случаев (30 выздоровели)

Киевская область - 280 случаев (16 выздоровели)

Кировоградская область - 234 случая (6 выздоровели)

Львовская область - 221 случай (11 выздоровели)

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 31 случай;

Одесская область - 106 случаев;

Полтавская область - 49 случаев (9 выздоровели)

Ровенская область - 283 случая (16 выздоровели)

Сумская область - 82 случая (10 выздоровели)

Тернопольская область - 366 случаев (31 выздоровел)

Харьковская область - 62 случая (2 выздоровели)

Херсонская область - 56 случаев (6 выздоровели)

Хмельницкая область - 41 случай (4 выздоровели)

Черкасская область - 141 случай (7 выздоровели)

Черновицкая область - 840 случаев (25 выздоровели)

Черниговская область - 12 случаев (3 выздоровели).

При этом, на амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 человек и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

В общем 275 человек уже выздоровели, из них 13 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомни, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич напомнил, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 будут хоронить в специальных пакетах в закрытых гробах и призвал жителей города подумать об этом прежде чем идти на Пасху в церковь.