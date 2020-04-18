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По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 444 новых случая коронавируса.
Данные по городам:
Винницкая область - 319 случаев (17 выздоровели)
Волынская область - 134 случая (12 выздоровели)
Днепропетровская область - 104 случая (9 выздоровели)
Донецкая область - 14 случаев (6 выздоровели)
Житомирская область - 197 случаев (1 выздоровел)
Закарпатская область - 166 случаев (12 выздоровели)
Запорожская область - 127 случаев (13 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 462 случая (27 выздоровели)
Киев - 770 случаев (30 выздоровели)
Киевская область - 280 случаев (16 выздоровели)
Кировоградская область - 234 случая (6 выздоровели)
Львовская область - 221 случай (11 выздоровели)
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 31 случай;
Одесская область - 106 случаев;
Полтавская область - 49 случаев (9 выздоровели)
Ровенская область - 283 случая (16 выздоровели)
Сумская область - 82 случая (10 выздоровели)
Тернопольская область - 366 случаев (31 выздоровел)
Харьковская область - 62 случая (2 выздоровели)
Херсонская область - 56 случаев (6 выздоровели)
Хмельницкая область - 41 случай (4 выздоровели)
Черкасская область - 141 случай (7 выздоровели)
Черновицкая область - 840 случаев (25 выздоровели)
Черниговская область - 12 случаев (3 выздоровели).
При этом, на амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 человек и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
В общем 275 человек уже выздоровели, из них 13 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомни, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич напомнил, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 будут хоронить в специальных пакетах в закрытых гробах и призвал жителей города подумать об этом прежде чем идти на Пасху в церковь.
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По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 444 новых случая коронавируса.
Данные по городам:
Винницкая область - 319 случаев (17 выздоровели)
Волынская область - 134 случая (12 выздоровели)
Днепропетровская область - 104 случая (9 выздоровели)
Донецкая область - 14 случаев (6 выздоровели)
Житомирская область - 197 случаев (1 выздоровел)
Закарпатская область - 166 случаев (12 выздоровели)
Запорожская область - 127 случаев (13 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 462 случая (27 выздоровели)
Киев - 770 случаев (30 выздоровели)
Киевская область - 280 случаев (16 выздоровели)
Кировоградская область - 234 случая (6 выздоровели)
Львовская область - 221 случай (11 выздоровели)
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 31 случай;
Одесская область - 106 случаев;
Полтавская область - 49 случаев (9 выздоровели)
Ровенская область - 283 случая (16 выздоровели)
Сумская область - 82 случая (10 выздоровели)
Тернопольская область - 366 случаев (31 выздоровел)
Харьковская область - 62 случая (2 выздоровели)
Херсонская область - 56 случаев (6 выздоровели)
Хмельницкая область - 41 случай (4 выздоровели)
Черкасская область - 141 случай (7 выздоровели)
Черновицкая область - 840 случаев (25 выздоровели)
Черниговская область - 12 случаев (3 выздоровели).
При этом, на амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 человек и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
В общем 275 человек уже выздоровели, из них 13 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомни, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич напомнил, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 будут хоронить в специальных пакетах в закрытых гробах и призвал жителей города подумать об этом прежде чем идти на Пасху в церковь.