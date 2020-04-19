Николаевцы посещают церкви города в защитных масках и соблюдают дистанцию.

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Трайтли на своей странице в Facebook.

По его словам, он совместно с заместителем начальника ГУ Национальной полиции по общественной безопасности и начальником патрульной полиции в Николаевской области посетил храмы города и проверил как проходят богослужения в условиях карантина.

Также он отметил, что все службы в эти дни праздничные работают в усиленном режиме — задействованы значительные силы и средства органов полиции.

Александр Трайтли рассказал, что прихожане соблюдают все карантинные меры.

— Приятно отметить, что религиозные учреждения и их прихожане стараются максимально придерживаться карантинных требований при проведении пасхальных богослужений. Придерживается санитарная дистанция, прихожане в средствах защиты, внутри церквей присутствуют только священнослужители, - сообщил Александр Трайтли.

Напомним, что жители Николаева, не смотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски.