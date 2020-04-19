Настоятель храма Святых апостолом Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Виталий Парасич рассказал, что на ночной службе в храме было немноголюдно, все соблюдали требования карантина. В храм можно было заходить только в масках и не более 10 человек.

Утром, с 7:00 до 8:00 настоятель храма вместе со своими помощниками поехали по улицам микрорайона, где их ожидали местные жители, вышедшие, чтобы освятить пасхальные корзины.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.