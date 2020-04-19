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В ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
Об этом в комментарии НикВести рассказал замначальника ГУ Национальной полиции в Николаевской области Максим Ахрамеев.
— Во время ночного богослужения вокруг Собора Рождества Пресвятой Богородицы было около 100 человек, внутри не больше 10 прихожан. Таким же по посещаемости был Свято-Симеоновский собор (УПЦ МП) на улице Генерала Карпенко. В вот в Свято-Никольском храме на Фалеевской во дворе было 50 человек, внутри тоже не больше 10. По Николаевской области были храмы, где служба вообще прошла практически без прихожан. Хочу сказать, что в целом обстановка благоприятная и полиция довольна, что люди услышали призыв оставаться на Пасху дома. Мы продолжаем дежурство, поскольку через пару часов люди пойдут святить пасхальные корзины на утреннюю службу, - рассказал Максим Ахрамеев.
Напомним, в Николаевской ОГА заявили, что прихожане посещают церкви города в защитных масках и соблюдают дистанцию
Фото: Вячеслав Тешнер
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В ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
Об этом в комментарии НикВести рассказал замначальника ГУ Национальной полиции в Николаевской области Максим Ахрамеев.
— Во время ночного богослужения вокруг Собора Рождества Пресвятой Богородицы было около 100 человек, внутри не больше 10 прихожан. Таким же по посещаемости был Свято-Симеоновский собор (УПЦ МП) на улице Генерала Карпенко. В вот в Свято-Никольском храме на Фалеевской во дворе было 50 человек, внутри тоже не больше 10. По Николаевской области были храмы, где служба вообще прошла практически без прихожан. Хочу сказать, что в целом обстановка благоприятная и полиция довольна, что люди услышали призыв оставаться на Пасху дома. Мы продолжаем дежурство, поскольку через пару часов люди пойдут святить пасхальные корзины на утреннюю службу, - рассказал Максим Ахрамеев.
Напомним, в Николаевской ОГА заявили, что прихожане посещают церкви города в защитных масках и соблюдают дистанцию
Фото: Вячеслав Тешнер