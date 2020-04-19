Пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан. В большинстве храмов литургии состоялись без нарушений, однако полиция зарегистрировала 19 случаев несоблюдения карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

– Граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. Однако в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей, - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Нарушение карантинных ограничений во время богослужений зафиксированы в Донецкой области - четыре случая, в Днепропетровской и Запорожской - по два, в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по одному.

Полицейские составили три административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.

Также начали одно уголовное производство. Остальные материалы изучаются для принятия законного решения, отметил Клименко.

В общем праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, ночью на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.