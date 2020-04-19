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Николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Пасхальные службы проходили в 226 культовых сооружениях Николаевской области. Для обеспечения безопасности общественного правопорядка было привлечено 830 сотрудников полиции.
– В основном граждане ответственно отнеслись к требованиям карантина, и не рисковали своим здоровьем и безопасностью окружающих, и остались дома. А с теми, кто все же пришел в храмы и церкви, правоохранители проводили разъяснительную работу по соблюдению правил карантина, и тщательно следили за тем, чтобы Пасхальные богослужения состоялись исключительно в рамках определенных ограничений. Полиция Николаевской области благодарна сознательным жителям региона за дисциплинированность и понимание, с которым они отнеслись к оговоренным временным ограничениям, - говорится в сообщении.
В полиции также отмечают, что пришедшие находились в защитных масках и придерживались установленной безопасной дистанции. В храмах находилось не более 10 человек, включая священнослужителей. У храмов верующие могли принять участие в богослужениях, слушая службу через громкоговоритель.
Богослужения прошли без нарушений, правоохранители продолжают работать в усиленном варианте несения службы.
Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
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Николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Пасхальные службы проходили в 226 культовых сооружениях Николаевской области. Для обеспечения безопасности общественного правопорядка было привлечено 830 сотрудников полиции.
– В основном граждане ответственно отнеслись к требованиям карантина, и не рисковали своим здоровьем и безопасностью окружающих, и остались дома. А с теми, кто все же пришел в храмы и церкви, правоохранители проводили разъяснительную работу по соблюдению правил карантина, и тщательно следили за тем, чтобы Пасхальные богослужения состоялись исключительно в рамках определенных ограничений. Полиция Николаевской области благодарна сознательным жителям региона за дисциплинированность и понимание, с которым они отнеслись к оговоренным временным ограничениям, - говорится в сообщении.
В полиции также отмечают, что пришедшие находились в защитных масках и придерживались установленной безопасной дистанции. В храмах находилось не более 10 человек, включая священнослужителей. У храмов верующие могли принять участие в богослужениях, слушая службу через громкоговоритель.
Богослужения прошли без нарушений, правоохранители продолжают работать в усиленном варианте несения службы.
Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.