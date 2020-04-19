Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил верующих с Христовым Воскресением.

Обращение к жителям области он опубликовал на своей странице в Facebook.

Юрий Кормышкин обратил внимание на то, что хоть в этом году праздник стал не совсем традиционным, но благодаря этому, еще больше людей начали ценить своих родных и друг друга.

«В этом году все мы, как никогда, стали ценить наших родных. И сегодняшний большой праздник большинство из нас встретит, как никогда, по-домашнему. Поэтому пусть каждая семья искренне радуется друг другу. Пусть в каждый дом придет мир и благополучие. Оставьте все разногласия в прошлом, откройте сердца светлым чувствам! Тогда и в жизни появится больше чуда и добра. Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом, пусть будет мир и в сердце, и в душе. Будьте наделены Божьей милостью, здоровьем, любовью! С Пасхой вас! Христос воскрес на радость людям и природе! Воистину воскрес!», — отметил он.

Депутат также опубликовал фотографии Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Калиновка Еланецкого района. Его уже несколько лет для земляков строит Юрий Кормышкин.