|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|19:46
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|19:59
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.4 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил верующих с Христовым Воскресением.
Обращение к жителям области он опубликовал на своей странице в Facebook.
Юрий Кормышкин обратил внимание на то, что хоть в этом году праздник стал не совсем традиционным, но благодаря этому, еще больше людей начали ценить своих родных и друг друга.
«В этом году все мы, как никогда, стали ценить наших родных. И сегодняшний большой праздник большинство из нас встретит, как никогда, по-домашнему. Поэтому пусть каждая семья искренне радуется друг другу. Пусть в каждый дом придет мир и благополучие. Оставьте все разногласия в прошлом, откройте сердца светлым чувствам! Тогда и в жизни появится больше чуда и добра. Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом, пусть будет мир и в сердце, и в душе. Будьте наделены Божьей милостью, здоровьем, любовью! С Пасхой вас! Христос воскрес на радость людям и природе! Воистину воскрес!», — отметил он.
Депутат также опубликовал фотографии Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Калиновка Еланецкого района. Его уже несколько лет для земляков строит Юрий Кормышкин.
|
Підтримка родин героїв АТО/ООСИлья Шполянский
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин поздравил верующих с Христовым Воскресением.
Обращение к жителям области он опубликовал на своей странице в Facebook.
Юрий Кормышкин обратил внимание на то, что хоть в этом году праздник стал не совсем традиционным, но благодаря этому, еще больше людей начали ценить своих родных и друг друга.
«В этом году все мы, как никогда, стали ценить наших родных. И сегодняшний большой праздник большинство из нас встретит, как никогда, по-домашнему. Поэтому пусть каждая семья искренне радуется друг другу. Пусть в каждый дом придет мир и благополучие. Оставьте все разногласия в прошлом, откройте сердца светлым чувствам! Тогда и в жизни появится больше чуда и добра. Пусть Бог хранит ваш светлый теплый дом, пусть будет мир и в сердце, и в душе. Будьте наделены Божьей милостью, здоровьем, любовью! С Пасхой вас! Христос воскрес на радость людям и природе! Воистину воскрес!», — отметил он.
Депутат также опубликовал фотографии Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Калиновка Еланецкого района. Его уже несколько лет для земляков строит Юрий Кормышкин.