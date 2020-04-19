|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|19:46
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|19:59
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.4 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.
Об этом говорится в указе №150/2020.
Петров возглавлял управление в Кропивницком с августа 2019 года.
Перед этим с февраля 2017 года он был начальником контрразведки СБУ. В декабре 2017 года Петров провел операцию по задержанию российского шпиона в Кабмине, которым оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.
Напомним, в сентябре 2019 года Ежова отпустили в рамках обмена с Россией.
|
Підтримка родин героїв АТО/ООСИлья Шполянский
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.
Об этом говорится в указе №150/2020.
Петров возглавлял управление в Кропивницком с августа 2019 года.
Перед этим с февраля 2017 года он был начальником контрразведки СБУ. В декабре 2017 года Петров провел операцию по задержанию российского шпиона в Кабмине, которым оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.
Напомним, в сентябре 2019 года Ежова отпустили в рамках обмена с Россией.