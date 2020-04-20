В Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу.

Как сообщается на сайте Федерации футбола Туркменистана, в стартовом матче четвертого тура встречались «Алтын Асыр» и «Копетдаг», занимающие третье и первое место в турнирной таблице. Игра проходила на 20-тысячном стадионе в присутствии около 500 зрителей и завершилась ничьей 1:1.

Агентство France-Presse отмечает, что на зрителях не было масок. Один из болельщиков, 60-летний фанат «Копетдага» по имени Мурад, заявил изданию, что не боится коронавируса и планирует ходить на стадион.

– Спорт убивает все вирусы! Иммунитет повышается, когда побеждает любимая команда, - пошутил он.

Чемпионат Туркменистана проходит в четыре круга с участием восьми клубов («Алтын Асыр», Ахал», «Шагадам», «Небитчи», «Ашхабад», «Энергетик», «Мерв», «Копетдаг»).

Он был приостановлен в марте после трех туров.

Напомним, власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии.