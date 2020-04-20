По состоянию на 19 апреля в Житомирской области у 15 человек подтвердили новые случаи коронавируса, среди них 6-месячный младенец, 7-летний и 11-летний мальчики.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Два случая заражения зафиксировали в Коростене: мальчик 6-ти месяцев и мальчик 7-ми лет.

Кроме того, 5 заражений подтвердили в областном центре. Инфицированным мужчинам от 20 до 68 лет.

В Бердичеве заболели женщина и мужчина, которым 79 и 68 лет соответственно.

Также два случая заражения подтвердили в Хорошковском районе области 40-летняя и 21-летняя женщины.

Еще четыре случая зарегистрировали в селах области, среди них 11-летний мальчик.

Со времени первого зарегистрированного случая в области насчитали 226 инфицированных лиц. Больше всего в Житомире – 59 человек, также 56 больных в Коростене и 43 в Бердичеве.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.