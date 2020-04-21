В Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию там. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.

— Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию, - сообщил Максим Куцый.

Он также отметил, что такое решение принято в связи с тем, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников.

По его словам, по состоянию на утро 21 апреля в Одесской области подтвердили 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе – 43 случая, в Подольске – 37 случаев и в Беляевском районе с городом Теплодар – 27 случаев.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе.