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В Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию там. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.
Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.
— Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию, - сообщил Максим Куцый.
Он также отметил, что такое решение принято в связи с тем, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников.
По его словам, по состоянию на утро 21 апреля в Одесской области подтвердили 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе – 43 случая, в Подольске – 37 случаев и в Беляевском районе с городом Теплодар – 27 случаев.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе.
В Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию там. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.
Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook.
— Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию, - сообщил Максим Куцый.
Он также отметил, что такое решение принято в связи с тем, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников.
По его словам, по состоянию на утро 21 апреля в Одесской области подтвердили 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе – 43 случая, в Подольске – 37 случаев и в Беляевском районе с городом Теплодар – 27 случаев.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе.