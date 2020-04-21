По состоянию на 10 утра 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

За прошедшие сутки выявлено 42 новых случая (с подозрением на COVID-19 - 3, больных с пневмонией - 1, контактных лиц - 38) из них:

7 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района,

4 человека - жители Николаева,

20 человек из Доманевского района,

3 человека из Арбузинского района,

6 человек из Первомайска

1 человек из Казанковского

1 человек из Врадиевского районов.

Из всех 83-х подтвержденных случаев:

33 человека - жители Вознесенска и Вознесенского района,

9 человек - жители Николаева,

28 человек с Домановского района,

4 человека с Арбузинского района,

6 человек с Первомайска,

1 человек с Южноукраинска,

1 человек с Казанковского,

1 человек из Врадиевского района.

За минувшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 людям назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Всего с начала 2020 году в Николаевской области зарегистрировано или выявлено 286 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них у 83-х человек заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 126 пациентов, 160 людям назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Напомним, что по состоянию на 20 апреля в Николаевской области был зарегистрирован всего 41 подтвержденный случай COVID-19.

Всего в Украине состоянием на 21 апреля зафиксировано 6 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальных, 367 пациентов выздоровели.