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По состоянию на 10 утра 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
За прошедшие сутки выявлено 42 новых случая (с подозрением на COVID-19 - 3, больных с пневмонией - 1, контактных лиц - 38) из них:
7 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района,
4 человека - жители Николаева,
20 человек из Доманевского района,
3 человека из Арбузинского района,
6 человек из Первомайска
1 человек из Казанковского
1 человек из Врадиевского районов.
Из всех 83-х подтвержденных случаев:
33 человека - жители Вознесенска и Вознесенского района,
9 человек - жители Николаева,
28 человек с Домановского района,
4 человека с Арбузинского района,
6 человек с Первомайска,
1 человек с Южноукраинска,
1 человек с Казанковского,
1 человек из Врадиевского района.
За минувшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 людям назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Всего с начала 2020 году в Николаевской области зарегистрировано или выявлено 286 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них у 83-х человек заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 126 пациентов, 160 людям назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
Напомним, что по состоянию на 20 апреля в Николаевской области был зарегистрирован всего 41 подтвержденный случай COVID-19.
Всего в Украине состоянием на 21 апреля зафиксировано 6 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальных, 367 пациентов выздоровели.
По состоянию на 10 утра 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
За прошедшие сутки выявлено 42 новых случая (с подозрением на COVID-19 - 3, больных с пневмонией - 1, контактных лиц - 38) из них:
7 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района,
4 человека - жители Николаева,
20 человек из Доманевского района,
3 человека из Арбузинского района,
6 человек из Первомайска
1 человек из Казанковского
1 человек из Врадиевского районов.
Из всех 83-х подтвержденных случаев:
33 человека - жители Вознесенска и Вознесенского района,
9 человек - жители Николаева,
28 человек с Домановского района,
4 человека с Арбузинского района,
6 человек с Первомайска,
1 человек с Южноукраинска,
1 человек с Казанковского,
1 человек из Врадиевского района.
За минувшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 людям назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Всего с начала 2020 году в Николаевской области зарегистрировано или выявлено 286 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них у 83-х человек заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 126 пациентов, 160 людям назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
Напомним, что по состоянию на 20 апреля в Николаевской области был зарегистрирован всего 41 подтвержденный случай COVID-19.
Всего в Украине состоянием на 21 апреля зафиксировано 6 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальных, 367 пациентов выздоровели.