|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|19:49
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|29 грн
|29.7 грн
В Украине состоянием на 21 апреля зафиксировано 6 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальных, 367 пациентов выздоровели.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
За сутки зафиксировано 415 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 338 случаев;
Волынская область - 174 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 270 случаев;
Закарпатская область - 205 случаев;
Запорожская область - 137 случаев;
Ивано-Франковская область - 556 случаев;
Кировоградская область - 247 случаев;
Киев - 892 случая;
Киевская область - 356 случаев;
Львовская область - 256 случаев;
Луганская область - 25 случаев;
Николаевская область - 41 случай;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 101 случай;
Ровенская область - 341 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 435 случаев;
Харьковская область - 77 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 988 случаев;
Черкасская область - 186 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18 тысяч 532 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, состоянием на 9:00 21 апреля во всем мире коронавирус победили 651 тысяча 503 человека, число погибших достигло 170 тысяч 368.
В Украине состоянием на 21 апреля зафиксировано 6 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальных, 367 пациентов выздоровели.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
За сутки зафиксировано 415 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 338 случаев;
Волынская область - 174 случая;
Днепропетровская область - 122 случая;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 270 случаев;
Закарпатская область - 205 случаев;
Запорожская область - 137 случаев;
Ивано-Франковская область - 556 случаев;
Кировоградская область - 247 случаев;
Киев - 892 случая;
Киевская область - 356 случаев;
Львовская область - 256 случаев;
Луганская область - 25 случаев;
Николаевская область - 41 случай;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 101 случай;
Ровенская область - 341 случай;
Сумская область - 84 случая;
Тернопольская область - 435 случаев;
Харьковская область - 77 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 988 случаев;
Черкасская область - 186 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18 тысяч 532 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, состоянием на 9:00 21 апреля во всем мире коронавирус победили 651 тысяча 503 человека, число погибших достигло 170 тысяч 368.