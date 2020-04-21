Состоянием на 9:00 21 апреля во всем мире коронавирус победили 651 тысяча 503 человека, число погибших достигло 170 тысяч 368.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Всего в мире инфицировано коронавирусом 2 миллиона 478 тысяч 153 человека.

Лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты Америки состоянием на утро 21 апреля коронавирус здесь подтвердили у 787 тысяч 901 человека, 14 тысяч 604 человека умерли, 72 тысячи 858 выздоровели.

В Испании коронавирус обнаружен у 200 тысяч 210 человек, 20 тысяч 852 человека умерли, 80 тысяч 587 человек выздоровели. В Италии коронавирус диагностировали у 181 тысяч 228 человек, 48 тысяч 877 человек вылечились, 24 тысячи 114 человек умерли.

Во Франции количество зараженных на COVID-19 составляет 156 тысяч 493 человека, 20 тысяч 265 человек умерли, 38 тысяч 37 человек выздоровели.

В Германии 147 тысяч 65 человек инфицированы, 4 тысячи 862 человека умерли, выздоровели 95 тысяч 200 человек.

В Великобритании зарегистировано 125 тысяч 856 случаев коронавируса, 16 тысяч 509 человек умерли, побороли болезнь 446 человек.

Турция — 90 тысяч 980 человек, 2 тысячи 140 человек умерли, 14 тысяч 430 человек выздоровели.

Напомним, карантин в Украине, который должен закончиться 24 апреля, могут продлить как минимум до 12 мая.