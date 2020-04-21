Карантин в Украине, который должен закончиться 24 апреля, могут продлить как минимум до 12 мая.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «24 канала», передает hromadske.

«Я как главный санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время, могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля, — прим.)», — заявил он.

В то же время санврач не указал, о каких именно ослаблениях говорится, посоветовав дождаться заседания правительства, которое запланировано на 22 апреля.

По словам Виктора Ляшко, карантин хотят продлить как минимум до 12 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинское правительство планирует продолжить карантин, при этом у него будет смягчение в некоторых сферах.