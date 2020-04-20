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Украинское правительство планирует продолжить карантин, при этом у него будет смягчение в некоторых сферах.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.
Шмыгаль, в частности, привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.
— Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая, - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.
— Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе, - пояснил Денис Шмыгаль.
Напомним, что глава Ровенской областной государственной администрации заявил, что в области у четверых пациентов повторно обнаружен коронавирус.
Украинское правительство планирует продолжить карантин, при этом у него будет смягчение в некоторых сферах.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.
Шмыгаль, в частности, привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.
— Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая, - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.
— Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе, - пояснил Денис Шмыгаль.
Напомним, что глава Ровенской областной государственной администрации заявил, что в области у четверых пациентов повторно обнаружен коронавирус.