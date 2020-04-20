Украинское правительство планирует продолжить карантин, при этом у него будет смягчение в некоторых сферах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

Шмыгаль, в частности, привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

— Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая, - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

— Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе, - пояснил Денис Шмыгаль.

Напомним, что глава Ровенской областной государственной администрации заявил, что в области у четверых пациентов повторно обнаружен коронавирус.